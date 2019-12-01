Ultiman a dos hermanas en Cajeme, Sonora; una era menor de edad

Ultiman a dos hermanas en Cajeme, Sonora; una era menor de edad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 12:17:40
Cajeme, Sonora, a 10 de diciembre 2025.- Dos hermanas de 14 y 19 años de edad, fueron ultimadas a tiros en la colonia Libertad, en el municipio de Cajeme, Sonora.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE) dio a conocer que una de las víctimas fue identificada como Julisa “N”, de 19 años de edad, y su hermana de 14 años, de identidad protegida.

Según las primeras investigaciones de la autoridad estatal, las dos hermanas salieron del domicilio de unos familiares, ubicado en la calle Río San Fernando, fueron alcanzadas por un vehículo sedán del cual descendieron sujetos que las agredieron directamente con disparos de arma de fuego.

La Fiscalía mencionó de igual forma que, ambas jovencitas eran parte de una familia con historial criminal, ya que los padres han tenido problemas con la ley por participar en la venta de drogas.

“Como parte de las diligencias iniciales se estableció una línea de investigación prioritaria vinculada a un entorno criminógeno familiar y actividades de narcomenudeo, ya que la madre de las jóvenes, Silvia “N”, fue detenida por el delito de narcomenudeo el 11 de noviembre de 2025 y se encuentra actualmente recluida en el Centro de Reinserción Social (CERESO) en Ciudad Obregón”, indicó la representación social.

Cabe mencionar que la FGJE indicó que el padre de las víctimas, un sujeto identificado como Rey Francisco “N”, también se encuentra detenido por el delito de narcomenudeo.

