Ultiman a comerciante en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 10:05:45

Celaya, Guanajuato, a 3 de septiembre 2025.- Un hombre de entre 40 a 45 años de edad se encontraba al interior de su establecimiento en la colonia Ejidal, de la ciudad de Celaya, Guanajuato, cuando fue blanco del ataque armado perdiendo la vida casi de manera instantánea.

Fue alrededor de las 8:00 de la mañana de este miércoles que vecinos de la calle San Nicolás de Parra esquina Ejido de Gasca escucharon los disparos y posteriormente vieron ensangrentado al masculino vendedor de discos.

Elementos de la guardia nacional y municipales así como socorristas llegaron al lugar y justamente dentro de un establecimiento con portón blanco se encontraba la víctima que al ser valorado confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Acto seguido fiscalía del estado fue informada de la situación por lo que se desplazaron a la escena que fue procesada en coordinación con agentes de investigación criminal y peritos para recabar información y evidencias que podrán aportar al esclarecimiento de este nuevo crimen.

Finalmente el cuerpo fue retirado y llevado las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado le realizarán la necropsia ley.