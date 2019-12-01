Ultiman a chofer del transporte público en Tangamandapio, Michoacán; homicidas le dejan mensaje 

Tangamandapio, Mich., a 2 de septiembre de 2025.- La violencia volvió a sacudir al municipio de Santiago Tangamandapio, donde un trabajador del transporte público fue asesinado a balazos en la comunidad de La Cantera, en un hecho que las autoridades investigan como posible ajuste de cuentas relacionado con la delincuencia organizada.

De acuerdo con reportes policiales, alrededor del mediodía habitantes de la calle Guadalupe Victoria alertaron sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar, los elementos de la Policía Comunal encontraron a un hombre sin vida junto a una cartulina con un mensaje de amenaza, lo que refuerza la hipótesis de un crimen de carácter criminal.

La víctima fue identificada como Rigoberto G., de 41 años, quien trabajaba como chofer del transporte público local. Tras confirmar su deceso, la zona fue acordonada para preservar los indicios.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas balísticas. La carpeta de investigación fue abierta con la finalidad de esclarecer los hechos y dar con los responsables.