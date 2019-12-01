Identifican a hombre ultimado en Capula, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 14:39:11

Morelia, Michoacán, 13 de enero del 2026.- Como Nicolás G., de 50 años, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos este martes en el barrio de Dolores de la tenencia de Capula, municipio de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, en un domicilio de la calle Mártires de Uruapan, del referido asentamiento, fue ultimado a tiros un individuo.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado como Nicolás G., de 50 años.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.