Investigan presunto reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 14:11:26

Irapuato, Guanajuato, a 13 de enero 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSC) inició una investigación por el posible reclutamiento de jóvenes y menores de edad a las filas del crimen organizado.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la dependencia, María del Consuelo Cruz Galindo.

“Estamos hablando de muchas líneas de investigación que traemos; una de ellas es esa. Y precisamente atender a nuestra población juvenil es muy importante”, respondió al ser cuestionada sobre la situación de supuesto reclutamiento en el municipio.

En ese sentido, aseguró que analizan información sobre el tema en las mesas de seguridad, que realizan con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Igualmente, admitió que en los últimos meses detectaron que ya existe un problema de adicción y consumo de drogas en las escuelas de nivel medio.

“Lamentablemente, hemos detectado que precisamente en muchas escuelas ya hay consumo y adicción. Entonces tenemos que trabajar mucho desde un tema de prevención del delito, de las violencias, y con las familias. Las escuelas deben abrir sus puertas a los programas de prevención de la Secretaría de Seguridad porque los niños y jóvenes deben ser atendidos”, pidió la titular de la SSC.

No obstante, la secretaria Cruz Galindo se negó a confirmar la presencia de actividades como el reclutamiento de jóvenes, pero indicó que se investigan todas las posibilidades.