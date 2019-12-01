Artistas cancelan shows en el Centro Kennedy luego de que agregaron el nombre de Trump al recinto

Artistas cancelan shows en el Centro Kennedy luego de que agregaron el nombre de Trump al recinto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 13:50:58
Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de diciembre 2025.- La compañía de danza de Nueva York, Doug Varone and Dancers, canceló su tradicional temporada de presentaciones en el Centro Trump-Kennedy, de la ciudad de Washington D. C., con lo que suman más de 10 artistas que tomaron la misma decisión luego de que al nombre del recinto cultural se le agregó el apellido del actual presidente de Estados Unidos.

La compañía, que tiene más de 40 años, decidió cancelar su serie de presentaciones en abril de 2026, de acuerdo con el sitio web del teatro.

Cabe mencionar que en su comunicado, el espacio cultural no dio dio razones de la cancelación, pero la compañía de danzantes hizo saber a medios estadounidenses que era protesta por el cambio de nombre del lugar.

Desde el pasado mes de febrero, cuando el mandatario estadounidense tomó la dirección del recinto, decenas de artistas cancelaron sus presentaciones en el Centro Trump-Kennedy.

Además, la presentación más importante de la Nochevieja fue cancelada, se trataba del conjunto de jazz Cookers, de California, que también decidió no presentarse.

