Hombre resulta con heridas de gravedad durante un ataque armado en la colonia El Vergel de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 16:26:44

Celaya, Guanajuato, a 13 de enero de 2026.- Un hombre que se encontraba al interior de un comercio en la colonia El Vergel de Celaya, Guanajuato, fue blanco de un ataque armado, resultando gravemente herido.

Fue poco después de las 15:00 horas de este martes, que se reportaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente que había una persona herida en la avenida Constituyentes, esquina con Pino Suárez.

Autoridades policiacas y socorristas llegaron al establecimiento donde encontraron a un hombre, del que se desconocen sus datos generales, el cual presentaba varias heridas de bala.

De inmediato fue valorado por los paramédicos, quienes al estabilizarlo lo trasladaron a un centro médico en estado grave.

De inmediato se colocó la cinta amarilla dando aviso a la Fiscalía del Estado, quienes llegaron a la escena para recopilar información y evidencias, y así iniciar la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.