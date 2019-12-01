Ataque armado en Apaseo el Alto deja a un motociclista sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 07:13:18

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 12 de diciembre 2025.- La colonia 18 de Diciembre se convirtió esta tarde de jueves en el escenario de un ataque armado que cobró la vida de un motociclista cuya identidad, hasta el momento, permanece desconocida. El hecho ocurrió sobre la calle Joaquín Soto Armenta, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones al sistema de emergencias.

Tras el aviso, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y localizaron al hombre tendido junto a su motocicleta, ya sin signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió varios disparos que le causaron la muerte de manera inmediata.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación, quienes realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron con las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque. Entre las primeras tareas, las autoridades buscan establecer la identidad del fallecido y recopilar datos que permitan ubicar a los responsables.

Hasta ahora no se han proporcionado detalles sobre el número de agresores ni el posible móvil del crimen. La investigación continúa en curso.