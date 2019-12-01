Accidente vehicular deja un herido grave en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 07:08:48

Zamora, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- Un joven quedo grave al chocar su automóvil contra la segunda caja de un tráiler doble remolque de la empresa "Aga", cuyo conductor permaneció en el lugar a que llegarán autoridades policíacas.

El fuerte accidente se registró la noche de este jueves, en la carretera Zamora-Morelia a la altura del entronque del Libramiento Sur, donde automóviles de inmediato reportaron al 911.

En cuestión de minutos llegaron paramédicos de Rescate quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado, para después subirlo a la ambulancia y trasladarlo a un nosocomio.

El afectado fue identificado por sus familiares con el nombre de José de Jesús T., A., de 31 años de edad, vecino de Chilchota, quien debido a las lesiones de gravedad que presentaba fue llevado a un nosocomio privado.

Agentes de Seguridad Vial se encargaron de los peritajes y aseguraron el auto Renault Kwid, color guinda, con placas PRY-596-D de Michoacán y el tracto camión Freíghtliner Color blanco, con matrícula del Servicio público federal, los cuales fueron enviados al corralón oficial y puestos a disposición de la autoridad competente para lo conducente.