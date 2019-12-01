Tren embiste tres vehículos y una motocicleta, dejando 6 muertos y 2 heridos en Irapuato, Guanajuato

Irapuato, Guanajuato, a 6 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad del Gobierno de Irapuato, informó que ocurrió un fatal accidente, en el que quedaron 6 personas sin vida y 2 lesionadas, esto luego de que el tren embistiera a tres automóviles y una motocicleta.

El accidente ocurrió en la calle Florencia, de la Colonia Europa, alrededor de las 12 horas. Debajo del puente fue donde el tren embistió a los vehículos, dejando a 6 personas sin vida y 2 lesionadas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y paramédicos acudieron al lugar de los hechos, esto para brindarles la atención correspondiente a los heridos y trasladarlos a hospitales aledaños.

“Rescatistas de Protección Civil y Bomberos, personal de Tránsito y Policía Municipal laboraron en el sitio para permitir el traslado de las personas lesionadas y agilizar el tráfico vehicular que se registra en la zona… el gobierno de Irapuato expresa su solidaridad con las víctimas y familiares de este lamentable accidente, y nos mantenemos en coordinación con autoridades de los tres niveles para el intercambio de información que ayude a esclarecer este suceso”, comentaron.

Lorena Alfaro García, alcaldesa de Irapuato, indicó que el Centro de Atención Integral a Víctimas (CAIV), dará apoyo a los familiares de las personas fallecidas al igual que a las de las lesionadas.