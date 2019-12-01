Encuentran sin vida a regidor de Reynosa, Tamaulipas dentro de departamento en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 13:17:06

Ciudad de México, a 8 de diciembre 2025.- El cuerpo sin vida de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, fue localizado sin vida dentro de un departamento de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Según los primeros reportes, el cadáver del ex servidor público fue encontrado en la colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Se dio a conocer que un grupo de empleados de limpieza encontraron al funcionario municipal, quien ocupaba la décimo cuarta regiduría del Municipio de Reynosa por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los empleados solicitaron la presencia de las autoridades en el lugar, por lo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a Reforma 27 para verificar la situación.

Los paramédicos confirmaron el deceso de Vicente Salinas y pidieron el apoyo del personal ministerial.

El regidor estaba encargado de la Comisión de Equidad de Género y la representación de las juventudes.