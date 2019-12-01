Tras presunto intento de asalto, conductor de tráiler da volantazo y cae a canal en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 13:59:32

Celaya, Guanajuato, 7 de octubre del 2025.- Con solo algunos raspones resultó el conductor de un tráiler cargado con galletas, luego de perder el control sobre la carretera Celaya–Comonfort, a la altura de Tenería, presuntamente durante un intento de asalto.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes, cuando se reportó un percance en la zona. Al lugar acudieron elementos policiacos y cuerpos de emergencia.

En el sitio fue localizado un hombre que, según versiones, logró salir del vehículo por su propio pie. Presentaba únicamente golpes leves que no requirieron su traslado a un centro médico.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado habría sido víctima de un intento de asalto por parte de sujetos desconocidos que viajaban en una camioneta. Al intentar esquivarlos, el conductor dio un volantazo y cayó a un canal.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del accidente con base en la investigación y el peritaje respectivos.