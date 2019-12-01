Abuelito pierde la vida en la vía pública en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 14:41:25

Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre 2025.- Un hombre de la tercera edad, perdió la vida en la vía pública, cuando se encontraba sobre la calle Independencia, muy cerca del jardín de Santa Rosa Jáuregui.

La persona iba caminando entre las calles Carranza y Zaragoza, cuando se desvaneció, por lo qué, de inmediato, testigos solicitaron la intervención de los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, los rescatistas confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que rapidamte se dio parte a las autoridades para que tomaran conocimiento.

La zona fue acordonada, por parte de elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.