Continúa la búsqueda de otro sujeto implicado en el robo de una joyería que se ubica en Plaza Puerta la Victoria: Fiscal General de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 16:45:46

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre de 2025.- Víctor Antonio de Jesús Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, afirmó que continúa la búsqueda de otro sujeto implicado en el robo de una joyería que se ubica en Plaza Puerta la Victoria el pasado 4 de noviembre.

No ternemos registro que esta persona sea de Querétaro, por el contrario, tenemos el registro de que esta persona se desplazaba de otra entidad. Nosotros podemos identificar incluso a través de los videos que hay otra persona implicada en este robo”.

Aclaró que aún no se han reintegrado la totalidad de los artículos hurtados por lo que siguen trabajando para identificar a todos los involucrados y aclaró que aún se encuentran en la fase de investigación complementaria.

Respecto al aseguramiento de hidrocarburos en Santa Rosa Jáuregui, el fiscal aclaró que, aunque la Fiscalía estatal colabora en las indagatorias, los delitos relacionados con hidrocarburos son competencia federal. “Siempre participamos en todas las investigaciones que involucran hechos delictivos, pero hay una distribución de competencias”.

Mientras que, del caso del ataque a elementos policiales, confirmó que ya se realizó una detención. El individuo fue vinculado a proceso y permanece en prisión.

Aunque se presume que podría pertenecer a una banda delictiva, el fiscal subrayó que aún se están realizando inventarios de los bienes robados y no se ha determinado el monto recuperado.

Con relación al ataque registrado en el municipio de Corregidora, el fiscal informó que se han realizado las diligencias para identificar a los responsables.

“Intervinimos a través de la Dirección de Servicios Periciales para recabar indicios en el sitio. La investigación sigue en curso”.

Finalmente, Hernández abordó el caso de una joven desaparecida en San Juan del Río, originaria de la comunidad de La Llave. La desaparición ha generado manifestaciones ciudadanas, como la registrada en Paseo Central.

“Estamos agotando todas las líneas de investigación. Hemos recabado entrevistas y analizamos su entorno personal y escolar para determinar hacia dónde pudo haberse dirigido”, explicó. La menor podría haber salido del estado, por lo que no se descarta ninguna hipótesis. La Fiscalía especializada y agentes investigadores trabajan de forma prioritaria en su localización.