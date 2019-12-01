Localizan a una persona sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera federal en Pénjamo

Localizan a una persona sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera federal en Pénjamo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 14:31:53
Pénjamo, Guanajuato, 10 de noviembre del 2025.- La mañana de este lunes, el hallazgo de una persona sin vida generó una intensa movilización policiaca en las inmediaciones de la carretera federal 1110, a la altura del acceso que conduce al cementerio municipal, en la glorieta conocida como “Los Agaves”.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911, alertando a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo aparentemente sin signos vitales junto a la cinta asfáltica. De inmediato, elementos de la Policía Municipal se desplazaron al lugar, donde confirmaron que se trataba de una persona fallecida que presentaba huellas evidentes de violencia.

El área fue acordonada y resguardada por los oficiales, en cumplimiento de los protocolos de preservación de la escena, mientras se solicitaba la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Agentes de Investigación Criminal y peritos especializados realizaron el levantamiento de indicios y procedieron al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de la muerte e identificar a la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la persona.

