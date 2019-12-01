Tras persecución en Uruapan, Michoacán, detienen a dos presuntos robacarros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 07:26:25

Uruapan, Michoacán, a 8 de agosto 2025.- Luego de una persecución e intercambio de disparos sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos robacarros.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida autopista se había registrado el robo con violencia de una camioneta.

Acto seguido se detectó la unidad hurtada circulando en las inmediaciones de Taretan situación por la que se les marcó el alto, sin embargo los facinerosos emprendieron la huida al tiempo que disparaban contra los uniformados.

Finalmente fue en el entronque de la autopista con el Bulevar Industrial en donde dos de los delincuentes fueron detenidos y la camioneta recuperada.

Es de mencionar que la camioneta asegurada y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.