Por presunta venta de estupefacientes, vinculan a proceso a elemento activo de la Guardia Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 09:34:54

Morelia, Michoacán, 24 de febrero del 2026.- Víctor Manuel "N", de 44 años de edad, elemento activo de la Guardia Civil, quien es señalado de su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en los autos que integran la investigación, el pasado 19 de febrero de 2026, el personal de la FGE ejecutó una orden de cateo en un inmueble de la colonia Valle del Real, en Morelia.

La diligencia se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Policía Morelia, quienes brindaron seguridad perimetral.

Durante el cateo fueron asegurados 36.4 gramos de metanfetamina, equivalentes a 910 dosis de consumo personal conforme a la Ley General de Salud, así como bolsas plásticas con una sustancia granulosa cristalina, básculas grameras digitales, pipas con residuos, equipos telefónicos, identificaciones oficiales y prendas con insignias de corporaciones policiales, entre otros indicios.

El imputado fue detenido en posesión de 30.900 gramos de metanfetamina al momento de la intervención ministerial.

Posteriormente, en seguimiento al tema, en audiencia inicial y tras valorar los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, un Juez de Control calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso. Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.