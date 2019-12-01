Alcalde de Tapalpa anuncia reapertura de negocios y oficinas; clases siguen suspendidas

Tapalpa, Jalisco, a 24 de febrero 2026.- Las actividades comerciales y en las oficinas del gobierno serán reanudadas en el municipio de Tapalpa, anunció el alcalde Antonio Morales Díaz, tras las jornadas violentas por el abatimiento del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes.

No obstante, en su comunicado, el edil indicó que las clases se mantendrán suspendidas hasta nuevo aviso de la Secretaría de Educación del estado.

En entrevista para el medio El Universal, el presidente municipal, aseguró que la localidad recupera poco a poco la tranquilidad y asimila lo ocurrido en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club.

"De hecho, la indicación que nosotros dimos el domingo y el lunes fue que permanecieran dentro de sus hogares, dentro de su alejamiento para el caso de nuestros visitantes, pero conforme han ido avanzando las cosas, ya están más en calma. La gente se va sintiendo con más confianza de salir. Hoy vamos a reanudar muchas actividades como el comercio, las actividades administrativas propias del gobierno municipal, los servicios", comentó el alcalde morenista.

