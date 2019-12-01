Tras enfrentarse a las fuerzas del orden en Apatzingán, Michoacán, un sujeto pierde la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 16:45:32

Apatzingán, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- Un sujeto que es señalado por las autoridades de pertenecer al brazo armado de un grupo delincuencial, fue abatido por agentes de las fuerzas del ordén, a quienes el facineroso enfrentó a tiros en la localidad de El Llano en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, llevan a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la referida zona cerril.

En un momento determinado los uniformados fueron atacados a balazos a lo cual respondieron lo que desencadenó un enfrentamiento.

Como resultado del hecho un sujeto perdió la vida mismo que portaba un chaleco con las siglas CJNG, FEM Moncho por lo que se le atribuye su pertenencia a un grupo criminal.