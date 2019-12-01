Tras enfrentamiento en Morelia, Michoacán, GC detiene a tres personas en la colonia Torreón Nuevo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 20:43:42

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto de 2025.- Elementos de la Guardia Civil detuvieron a tres sujetos, ello luego de que se registrara un enfrentamiento a balazos en calles de la colonia Torreón Nuevo de la capital del estado.

Al respecto se informó que elementos de la Guardia Civil llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la referida colonia.

En un momento determinado, bajo condiciones no precisadas, los agentes de la ley fueron agredidos por sujetos armados, lo que desencadenó un enfrentamiento cerca de la tienda Elektra y un negocio denominado Ala Picosita, por lo que al lugar se movilizaron fuerzas de seguridad como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Civil, la Guardia Nacional y la Policía Morelia .

Tras el intercambio de disparos tres individuos fueron detenidos, así lo dio a conocer la SSP a traves de sus redes sociales.