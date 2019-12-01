Tras ejecutar órdenes de cateo, aseguran 107 máquinas tragamonedas en Maravatío, Michoacán 

Maravatío, Michoacán, 5 de febrero del 2026.- Como resultado de la cumplimentación de distintas ordenes de cateo, giradas por jueces de control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), lograron el aseguramiento de bienes utilizados por la delincuencia organizada para la captación ilícita de recursos.

Sobre el particular se i for i que dichas diligencias se llevaron a cabo principalmente en puntos estratégicos sobre la Autopista Guadalajara-Atlacomulco, así como en las carreteras Maravatío-Acámbaro y Maravatío-Morelia, como parte de una acción coordinada para desarticular esquemas de financiamiento criminal.

Como resultado, fueron aseguradas 107 máquinas tragamonedas, las cuales generaban ganancias individuales estimadas entre 12 mil y 14 mil pesos, lo que representa una merma directa para la delincuencia organizada de 1 millón 498 mil pesos, al afectar de manera inmediata su flujo de recursos ilícitos.

Adicionalmente, durante los cateos se aseguró evidencia relevante vinculada a actividades delictivas, consistente en siete teléfonos celulares y 2 mil 877 pastillas de medicamento psicotrópico, fortaleciendo las líneas de investigación por delitos contra la salud y extorsión.

La FGE informa que esta acción se suma a los resultados obtenidos apenas el pasado miércoles, cuando fueron destruidas 803 máquinas tragamonedas aseguradas en distintos operativos interinstitucionales. Con ello, desde el inicio de este programa se han eliminado ya más de 3 mil máquinas, cerrando de manera sistemática una de las principales fuentes de financiamiento de economías criminales en la entidad.