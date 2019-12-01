Policía de Celaya sufre accidente vial en la carretera Panamericana

Policía de Celaya sufre accidente vial en la carretera Panamericana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 10:05:52
Celaya, Guanajuato, 5 de febrero del 2026.- La mañana de este jueves se registró un accidente tipo choque por alcance en la carretera Panamericana Cortázar-Celaya justo en la entrada de esta cabecera municipal, resultado un elemento con heridas leves.

Poco antes de las 8:00 horas el Sistema de Emergencias 911 recibió el reporte sobre lo sucedido por lo que socorristas se desplazaron antes de la glorieta de la  Pepsi.

En el sitio observaron a un agente atorado dentro de un auto impactado en la parte trasera de una camioneta pertenecientes a la Secretaría de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, 

Personal de Protección Civil y Bomberos trabajaron rápidamente para extraer al elemento quien finalmente fue trasladado a un nosocomio para continuar con su atención médica dónde se reporta con heridas que no pone en peligro su vida

Mientras que se realizó el trabajo correspondiente en el área, se registró caos vial.

Noventa Grados
