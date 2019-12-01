Tras cateos en Morelia, Michoacán detienen a seis por presunta venta de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:30:11

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo 2026.- Como resultado de acciones operativas en contra del narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó dos órdenes de cateo en distintos puntos de Morelia, que derivaron en la detención de seis personas y el aseguramiento de 887.5 dosis de estupefacientes

Sobre el particular se informó que dichas diligencias fueron realizadas por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo perimetral de elementos de Policía Morelia, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

El primer cateo se ejecutó en un inmueble ubicado en la calle Lucena, en el fraccionamiento Campo Nubes, donde se aseguraron 272.5 dosis de metanfetamina y fueron detenidos Joel “N” y Ángel Daniel “N”.

En una segunda acción, realizada en un domicilio de la avenida Solidaridad, en la colonia Camelinas, se localizaron 615 dosis de cristal y fueron detenidos María José “N”, Josué “N”, José Aimé “N” y Ángel David “N”.

Las personas detenidas y la droga asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.