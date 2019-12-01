Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran mil 300 dosis de narcóticos, siete armas de fuego y cinco motocicletas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 11:33:47

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble de la colonia Hacienda La Trinidad, en Morelia, se aseguraron mil 300 dosis de sustancias con características de narcóticos, siete armas de fuego, cinco motocicletas y otros indicios relacionados con posibles actividades ilícitas.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia, autorizada por un Juez de Control, estuvo a cargo de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, con la participación de elementos de la Policía de Investigación (PDI).

Durante la intervención se localizaron sustancias con características de metanfetamina, equivalentes a mil dosis, así como hierba verde seca con características de marihuana, correspondiente a 300 dosis, conforme a los parámetros establecidos en la Ley General de Salud.

También se incautaron siete armas de fuego, entre pistolas, revólveres y escopetas, algunas de fabricación artesanalx, además de cargadores, cartuchos útiles de distintos calibres y componentes de armamento.

En el lugar se encontraron cinco motocicletas, una báscula gramera, un teléfono celular, equipo de protección, cascos para motociclista y 70 artefactos pirotécnicos, entre otros objetos de interés para la investigación.

El inmueble y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar su posible relación con hechos constitutivos de delito.