En Morelia, Michoacán la GC detiene a hombre armado tras reporte de disparos en la vía pública

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo tras un reporte del C5 Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en acción coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal, detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con detonaciones de arma de fuego en la vía pública, a quien le aseguraron dos armas de fuego y más de 300 cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que dicha intervención se registró en la colonia Gertrudis Sánchez, donde agentes de la Guardia Civil, en coordinación con las fuerzas federales y municipales, desplegaron un operativo de búsqueda y vigilancia de para localizar al presunto implicado y prevenir riesgos para la población.

Como resultado de estas acciones, los agentes localizaron y detuvieron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Italika, a quien le aseguraron el vehículo, un fusil calibre 5.56 mm, un revólver calibre .38 Especial, seis cargadores y 346 cartuchos útiles.

El detenido, junto con el armamento, las municiones y demás objetos asegurados, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La SSP refrenda su compromiso de mantener la coordinación con las autoridades federales y municipales para prevenir y combatir conductas que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía. Asimismo, exhorta a la población a reportar cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias 911.