Huracán ‘Simon’ deja una persona sin vida tras su paso por Guerrero

Huracán ‘Simon’ deja una persona sin vida tras su paso por Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 11:46:33
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Chilpancingo, Guerrero, a 12 de octubre 2026.- Al menos una persona perdió la vida tras el paso del huracán ‘Simon’ por las costas de Guerrero.

De acuerdo con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, la víctima falleció en la ciudad de Chilpancingo.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, la funcionaria federal destacó que en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán se registró saldo blanco.

“Saldo blanco en Michoacán, Colima y Jalisco y un fallecido en Guerrero. No hay afectaciones mayores”, afirmó la coordinadora.

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