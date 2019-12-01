Crimen muestra el control en regiones de Michoacán; violencia deja 17 muertes, tres policías en la lista

Morelia, Mich., a 12 de octubre de 2026.- Otra vez este fin de semana el crimen organizado mostró el control que tiene en varias regiones de Michoacán, como la de Jacona, Ecuandureo, Morelia, Zamora, Uruapan y Zinapécuaro, donde en sendos ataques al menos 17 personas sin vida, entre ellos el de dos policías municipales y un agente de la Fiscalía General de la República.

Jacona

De los hechos más violentos, este domingo destacó el registrado en el municipio de Jacona, donde en al menos tres ataques, en distintos puntos, dejaron un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas dos policías municipales, un civil y tres presuntos delincuentes abatidos durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, pero también se confirmó que otro policía, una socorrista y una mujer resultaron lesionados de bala.

El primer ataque ocurrió cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encontraban en la base de Protección Civil, ubicada sobre el Libramiento Sur, a la altura del crucero a Los Reyes, donde varios sujetos armados arribaron al sitio y dispararon contra los uniformados, quienes se encontraban dentro de una patrulla.

En los asientos traseros de la unidad oficial, con número económico 25-4960, quedaron sin vida los policías Gerardo Mondragón Vitela y Mario Méndez Aguilar, mientras que su compañero Jaime Alberto S. S. resultó lesionado.

Durante el ataque también fue alcanzada por los disparos la socorrista Susana Lisset H. G., quien, junto con el oficial herido.

Mientras, en el exterior de la base de Bomberos, junto a un puesto ambulante de venta de carnitas, murió un hombre cuya identidad permanece desconocida y que, de acuerdo con los primeros reportes, sería ajeno a la agresión.

En el mismo hecho resultó lesionada Beatriz D. D., de 30 años de edad, vecina de Zamora, quien fue auxiliada por paramédicos de Rescate y canalizada a una clínica local.

Posteriormente, sobre el Libramiento Sur, a la altura del acceso al cuartel de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Civil detectaron a varios sujetos armados que arrojaban "ponchallantas" sobre la vialidad y en ese punto se registró un enfrentamiento que dejó tres presuntos delincuentes abatidos.

Morelia

Morelia no escapó a la narco - violencia generada por la venta y distribución de narcóticos, que tan solo este domingo, dejo cinco asesinatos.

Durante la madrugada de este domingo, dos hombres murieron y uno más resultó malherido tras ser atacados con fusiles de asalto AK-47 al interior de un negocio de venta de micheladas, ubicado en la colonia Solidaridad, en la zona norte de la capital, en la calle Tratado de Libre Comercio, esquina con Nicolás Bravo; las víctimas fueron identificadas como Francisco y Erick, de 30 y 40 años de edad, respectivamente.

Ya por la mañana, dos personas fallecieron y una más resultó lesionada tras una agresión a balazos registrada en un domicilio de la colonia Ilustres Novohispanos, ubicada en la zona Oriente de Morelia, cerca de la colonia Etnias de México.

Ya la tarde - noche de este domingo, vecinos de la colonia Quinceo encontraron el cadáver baleado de un hombre tirado en un lote baldío, cerca de Macroplaza Estadio y en las inmediaciones de las calles Del Sol y Privada Neptuno; por vecinos se supo que los animales carroñeros ya habían empezado a carcomerle la cabeza y aunque no fue identificado, las autoridades informaron que se trataba de un hombre de entre 25y 30 años de edad de complexión delgada, moreno y de cabello negro.

También ayer domingo, un incidente vial terminó en la muerte de un agente del Ministerio Público Federal, luego de ser atropellado en repetidas ocasiones por un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, sobre la avenida Morelos Norte, en Morelia.

Los demás casos

De los demás casos registrados este fin de semana, el viernes, un trabajador de Teléfonos de México (Telmex), quien era buscado desde el pasado miércoles tras perderse contacto con él durante su jornada laboral, fue encontrado sin vida en una zona agrícola del municipio de Ecuandureo, junto a una camioneta de la empresa; el fallecido fue identificado como Carlos Enrique C.G., de 34 años de edad.

El sábado, un hombre que se encontraba a bordo de una motocicleta, fue asesinado de varios balazos en la colonia Francisco J. Mújica de la ciudad de Zamora; fue identificado como José Alberto V., M., de 36 años de edad.

También el sábado, el cadáver de un hombre que presenta huellas de violencia e impactos de bala, fue localizado sobre la carretera Jucutacato - Cutzato, al sur del municipio de Uruapan; no fue identificado pero tenía entre 25 y 30 años de edad.

Ese mismo sábado, fue localizado otro cadáver del sexo masculino con huellas de violencia sobre la brecha que conduce de la comunidad de Caltzotzin a La Cofradía; permanece como desconocido, se supo que tenía entre 30 y 35 años de edad.

Este domingo, un hombre decapitado y con la mano izquierda amputada, fue localizado sobre la carretera Jeráhuaro-San José del Rincón, en el municipio de Zinapécuaro. Junto al cuerpo fue encontrado un narco-mensaje y trascendió que tenía entre 30 y 35 años de edad.