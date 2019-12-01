Tras cateo aseguran en Morelia, Michoacán, 450 dosis de estupefaciente y cartuchos útiles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 13:55:11

Morelia, Michoacán, 16 de noviembre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, aseguraron 450 dosis de metanfetamina, 136 cartuchos útiles y la detención de una persona.

Sobre el particular se informó que el cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle José Inés Novelo, de la colonia José María Pino Suárez, en Morelia. En el lugar fueron aseguradas bolsas plásticas que contenían una sustancia granulosa cristalina con características de metanfetamina, dando un total de 450 dosis, y 136 cartuchos útiles de diversos calibres.

En esta acción participó personal de la Policía de Investigación del área de Alto Impacto y binomios K9, mientras que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvieron seguridad perimetral durante la diligencia.

En el sitio fue detenido Arturo “N”, de 43 años de edad, por su presunta participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones conforme a derecho.