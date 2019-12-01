Tras 10 años, detienen en Guadalajara a presunto responsable del feminicidio de su pareja ocurrido en Morelia

Morelia, Michoacán, a 13 de julio 2026.- En Guadalajara, Jalisco fue detenido Ignacio “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de feminicidio, en agravio de Erika G.; hechos ocurridos en el municipio de Morelia.

Sobre el particular, se informó que con base en los autos conteniodos en la Carpeta de Investigación, la víctima mantenía una relación de concubinato con el investigado, durante la cual fue víctima de violencia física, psicológica y económica de manera constante, situación que la llevó en diversas ocasiones a resguardarse en el domicilio de su madre.

El 1 de noviembre de 2016, Ignacio “N” presuntamente acudió al inmueble donde se encontraba la víctima y, tras amenazarla para que saliera, accionó un arma de fuego desde el exterior, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Por estos hechos, la Fiscalía Especializada en Feminicidios inició las investigaciones correspondientes y tras reunir datos de prueba de la posible participación de Ignacio “N”, solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por un Juez de Control.

Con apoyo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Ignacio “N” fue detenido en la ciudad de Guadalajara, por lo que será trasladado a Michoacán y puesto a disposición del órgano jurisdiccional que lo reclama, a efecto de que le sea resuelta su situación jurídica.