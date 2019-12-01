Cae presunto operador de célula liderada por hijos de Joaquín Guzmán Loera; le aseguran arsenal con explosivos y miles de cartuchos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 14:40:10

Culiacán, Sinaloa, a 7 de octubre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó a un hombre identificado como Filiberto “N”, presunto miembro de una célula delictiva liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

De acuerdo con información oficial, la detención se dio durante recorridos de vigilancia entre los poblados de Jesús María y Carboneras, pertenecientes a la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Además, las autoridades indicaron que al presunto integrante de “Los Chapitos” se le aseguró lo siguiente:

tres armas largas

mil 770 cartuchos de diversos calibres

37 cargadores

un paquete de mariguana

un paquete de cocaína

cuatro camionetas con blindaje artesanal

42 artefactos explosivos improvisados

dos radios

seis chalecos con placas

cuatro cascos

ropa táctica

Filiberto “N” fue presentado ante las autoridades correspondientes para que se defina su situación legal.