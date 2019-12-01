-->

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 14:10:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), en coordinación con la Policía Cibernética, identificó a los presuntos responsables de las distintas amenazas de artefacto explosivo contra diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, las autoridades indicaron que se trata de dos personas, las cuales ya fueron citadas a declarar.

Cabe recordar que la mañana del 7 de octubre se desalojó la denominada Prepa 8 de la UNAM por una presunta amenaza de bomba.

Debido al mensaje amenazante, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX revisó las instalaciones y descartaron peligro alguno.

De igual forma, en días anteriores sucedió lo mismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la institución pública.

A través de redes sociales la Máxima Casa de Estudios afirmó que las amenazas de bomba, contra instalaciones e integrantes de la comunidad universitaria, resultaron falsas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a sujeto detenido por viajar en posesión de sustancias ilícitas en Panindícuaro, Michoacán
Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos
Ayuda traicionera: Fingen ayudar a cambiar llanta y terminan robando camioneta en la carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 
Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades
Más información de la categoria
Golpe millonario en la autopista México – Guadalajara: en atraco en la caseta de Ecuandureo, Michoacán, roban tres camionetas de 2 millones de pesos
Mega operativo en Buenavista, Michoacán: dos muertos en enfrentamiento con las autoridades
“Muy buen gabinete, buenísimo gabinete, todos y todas”: Claudia Sheinbaum sin quejas de su equipo de trabajo
Hackean base de datos de la Fiscalía de Querétaro 
Comentarios