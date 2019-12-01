Identifican a presuntos responsables de amenazas contra la UNAM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 14:10:06

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), en coordinación con la Policía Cibernética, identificó a los presuntos responsables de las distintas amenazas de artefacto explosivo contra diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, las autoridades indicaron que se trata de dos personas, las cuales ya fueron citadas a declarar.

Cabe recordar que la mañana del 7 de octubre se desalojó la denominada Prepa 8 de la UNAM por una presunta amenaza de bomba.

Debido al mensaje amenazante, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX revisó las instalaciones y descartaron peligro alguno.

De igual forma, en días anteriores sucedió lo mismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la institución pública.

A través de redes sociales la Máxima Casa de Estudios afirmó que las amenazas de bomba, contra instalaciones e integrantes de la comunidad universitaria, resultaron falsas.