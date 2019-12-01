-->

Cae presunto responsable del doble homicidio de dos mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 14:05:11
Zamora, Michoacán, a 7 de octubre 2025.- Raúl Eduardo “N”, quien es señalado de su probable participación y responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Juana L., y Luz M., acaecido en Zamora, Michoacán, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, se logró establecer que el pasado 19 de septiembre, las víctimas se encontraban descansando en su domicilio ubicado en la colonia Ferrocarril, en esta ciudad, cuando Raúl Eduardo “N”, mejor conocido como "El Pachamán", en compañía de al menos ocho hombres armados, arribaron al lugar a bordo de dos vehículos.

Tras accionar armas de fuego hacia una vivienda contigua, los hombres  irrumpieron en el domicilio de las mujeres, en contra de quienes accionaron armas de fuego, provocándoles la muerte.

Con base en los datos de prueba recabados por la Fiscalía Regional de Zamora, la Juez de Control otorgó la orden de aprehensión en contra de Raúl Eduardo “N”, misma que fue cumplimentada por personal de la FGE y SSP.

El detenido fue internado en el Centro Penitenciario local y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica.

