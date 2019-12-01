-->

Trailero pierde la vida en choque volcadura, en el libramiento Noreste, en El Marqués, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 13:35:42
El Marqués, Querétaro, a 7 de octubre 2025.- La madrugada de este martes, el operador de un tráiler, perdió la vida, luego de un fatal accidente que se registró sobre el libramiento Noreste.

Fue en dirección a San Luis Potosí, sobre el kilómetro 23, en donde la pesada unidad perdió el control, y posteriormente chocó contra la barra metálica de contención.

Tras el impacto, el tráiler se salió de la carpeta asfáltica y finalmente volcó, quedando la pesada unidad con severos daños materiales y su operador sin signos vitales.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, sin embargo, a su arribo, ya nada pudieron hacer por la persona, únicamente confirmar que ya no contaba con vida.

Elementos de la Guardia Nacional, aseguraron la zona y posteriormente esperaron el arribo del personal de la FGE, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

