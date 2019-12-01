Tráiler se queda sin frenos en la Zitácuaro-Toluca y provoca tragedia; hay un muerto y varios heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 13:54:41
Zitácuaro, Michoacán, 18 de septiembre del 2025.- Un salado de una persona sin vida, varios lesionados y daños materiales fue el saldo que dejó un accidente vehicular registrado en la carretera Zitácuaro-Toluca.

Al respecto se informó que por la referida carretera circulaba un tráiler cargado con tubos metálicos.

En un momento determinado en las inmediaciones del Conalep, al parecer, el camión se quedó sin frenos lo que ocasionó que se fuera contra varios vehículos y terminara fuera del camino.

A consecuencia del percance una persona perdió la vida y varias más resultaron heridas, situación por la que personal de la de la FGE tomó conocimiento para los efectos de ley.

