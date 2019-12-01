Trágico accidente vehicular en Lagunillas, Michoacán, deja sin vida a niña de 9 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 13:03:48
Lagunillas, Michoacán, 29 de agosto del 2025.- Trágica Muerte encontró una menor de nueve años luego de que saliera proyectada del vehículo en el que viajaba, luego de que la unidad fuera impactada por alcance por otro auto, hechos registrados en la autopista Morelia-Pátzcuaro en el municipio de Lagunillas.

Al respecto se informó que fue la noche del jueves que una camioneta en la que viajaba una familia circulaba por la referida rúa.

En un momento determinado en las inmediaciones del municipio de Lagunillas, el vehículo fue impactado por alcance por otro auto.

A consecuencia del percance la menor de nueve años salió proyectada del vehículo y terminó estrellándose contra la carpeta asfáltica, en donde lamentablemente perdió la vida.

En el percance otra mujer resultó herida, hechos de los que tomó conocimiento la FGE quienes iniciaron las indagatorias correspondientes.

Noventa Grados
