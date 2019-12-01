Tragedia en Yurécuaro, Michoacán, tres brigadistas del PES pierden la vida al ser embestidas por un tren

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 00:51:07

Yurécuaro, Mich., a 7 de septiembre de 2025.- Un intento por ganarle el paso al tren terminó en tragedia la tarde de este sábado en Yurécuaro, donde tres mujeres perdieron la vida y otras tres personas resultaron heridas, luego de que una camioneta fue embestida por la locomotora en el cruce ferroviario de la colonia Buena Huerta.

De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas viajaban en una camioneta pick-up roja sobre la avenida Ferrocarril Oriente. Al llegar al kilómetro 124+300, el conductor intentó atravesar las vías pese a la cercanía del convoy.

El tren, que se dirigía de Irapuato a Guadalajara, no logró frenar a tiempo y el impacto fue inevitable.

Vecinos que atestiguaron el choque dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos de Yurécuaro auxiliaron a Norma M. (39 años), Luis Ángel F. (17) y Evelyn Guadalupe A. (20), quienes fueron trasladados al centro de salud local.

En el lugar murieron de manera instantánea Otilia Amparo S. (47), Ángeles Mariana A. (19) y San Juana del Carmen R. (42), todas identificadas como brigadistas del Partido Encuentro Solidario (PES), que realizaban labores de promoción política en la región.

La Policía Municipal acordonó la zona y notificó a la Fiscalía General del Estado, que desplegó a su Unidad de Atención Inmediata para iniciar las investigaciones.

El maquinista, Edgar Moisés (33 años), relató que al percatarse de la maniobra del vehículo activó el freno de emergencia, pero el peso y velocidad del tren hicieron imposible detenerse antes del impacto.

El conductor de la camioneta, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se dio a la fuga tras el accidente. Autoridades mantienen la búsqueda para deslindar responsabilidades.

Los cuerpos de las tres mujeres fueron trasladados al Servicio Médico Forense, mientras que la camioneta siniestrada quedó asegurada en un corralón oficial.

Las indagatorias continúan y no se descarta que en los próximos días se emitan citatorios y órdenes de comparecencia para esclarecer el caso.