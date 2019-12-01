Arrestan a segundo implicado en homicidio de Carlos Manzo; habría ayudado a delincuentes a escapar en un taxi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 10:36:14
Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- Autoridades federales detuvieron a otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

En una entrevista para el medio de comunicación Radio Fórmula García Harfuch informó que el detenido habría ayudado a uno de los sicarios a escapar en un taxi.

Con esta captura, ya suman dos detenidos por el caso, aunque no se ha revelado el número total de participantes para no entorpecer las investigaciones.

El homicidio ocurrió el 1 de noviembre, cuando Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presionó a tres sicarios para ejecutar el ataque durante el Festival de las Velas en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Víctor Manuel, de 17 años, abrió fuego contra Manzo y fue abatido en el lugar, mientras que Fernando Josué “N” y Ramiro “N” huyeron, aunque sus cuerpos fueron hallados el 10 de noviembre en la carretera Uruapan–Paracho.

Las investigaciones, apoyadas en el celular de Ramiro, confirmaron que “El Licenciado” coordinó la agresión y que la ejecución estuvo a cargo de una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Noventa Grados
