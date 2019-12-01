Tragedia en Ecatepec: camión de la Guardia Nacional arrolla a motocicleta tras invasión del carril del Mexibús; hay un muerto

Tragedia en Ecatepec: camión de la Guardia Nacional arrolla a motocicleta tras invasión del carril del Mexibús; hay un muerto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 07:55:45
Ecatepec, Estado de México, 4 de febrero del 2026.- Un fatal accidente de tránsito se registró la tarde del martes sobre la Vía José López Portillo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, a la altura de la estación San Carlos del Mexibús Línea 2, en la colonia Guadalupe Victoria.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvieron involucrados un camión pesado de la Guardia Nacional y una motocicleta.

Testigos señalaron que la unidad oficial circulaba por el carril exclusivo del Mexibús en dirección a Coacalco y presuntamente cruzó el semáforo cuando marcaba luz roja.

Como resultado del impacto, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar. La mujer que lo acompañaba sufrió diversas lesiones y fue atendida por personal de Protección Civil, quienes la trasladaron de inmediato a un hospital cercano.

Elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de emergencia y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades.

