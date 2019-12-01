Autoridades piden 29 años de cárcel para legionario de Cristo acusado de abuso infantil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:00:40

Toluca, Estado de México, a 4 de febrero 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó 29 años de cárcel para Antonio María “N”, miembro de los Legionarios de Cristo acusado de abuso sexual infantil.

El señalado fue capturado el pasado mes de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando llegó al país después de una estancia en Madrid, España.

El sacerdote, cercano al padre Marcial Maciel, está acusado de abuso sexual contra un menor de edad en Naucalpan.

Según la denuncia, fueron tres los abusos sexuales, el primero en 2004 cuando la víctima tenía 7 años, y el último en 2011, cuando la víctima tenía 15 años.

Además, de la pena de 29 años en prisión, la FGJ solicita el pago de 152 mil 330 pesos como reparación del daño.