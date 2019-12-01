Detienen en Ecatepec a dos hombres por "huachicol"; estarían ligados a grupo criminal jalisciense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:54:53

Ecatepec, Estado de México, 4 de febrero del 2026.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por su presunta participación en la venta clandestina de hidrocarburo en la vía pública.

La detención se realizó durante un operativo de vigilancia en la colonia Aragón de las Fuentes, donde los uniformados detectaron a los sujetos mientras abastecían de combustible a una camioneta en plena calle.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron huir, lo que derivó en una revisión del lugar. En un predio contiguo, los agentes localizaron varios bidones con combustible, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada por los sospechosos.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron el inmueble, el vehículo utilizado y cuatro bidones de 20 litros, completamente llenos, además de otro contenedor que se encontraba conectado directamente a la camioneta. El predio quedó bajo resguardo para preservar los indicios.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 26 años, y José “N”, de 36 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, los sujetos podrían estar vinculados a un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco, presuntamente relacionado con el control de la venta ilegal de hidrocarburos en la zona, por lo que las indagatorias continúan.