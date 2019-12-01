Francia investiga grave caso de violencia sexual infantil: imputan a diez hombres por presunta violación de un niño de cinco años, entre ellos, el papá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:36:41

Lille, Francia, 4 de enero del 2026.- La justicia francesa imputó a diez hombres de entre 29 y 50 años, incluido el padre de la víctima, en el marco de una investigación por la presunta violación de un niño de cinco años, quien habría sido drogado previamente, informó la fiscalía el martes

De acuerdo con las autoridades, la indagatoria inició el 15 de febrero de 2025, tras la denuncia de una reunión tipo chemsex —consumo de drogas con fines sexuales— celebrada la noche anterior en la ciudad de Lille, al norte de Francia.

Según el Ministerio Público, el padre del menor habría puesto al niño en contacto con adultos, lo que derivó en violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas.

La investigación contempla hechos ocurridos entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, relacionados con violación y agresiones sexuales cometidas mediante la administración de drogas sin el consentimiento de la víctima.

Los diez hombres fueron imputados en una fecha que no fue precisada. Medios locales informaron que uno de ellos no está acusado de participar directamente, sino de haber recibido un video de los hechos y no haberlo denunciado.

La fiscalía confirmó además que uno de los principales sospechosos se suicidó mientras se encontraba en prisión preventiva en junio del año pasado.

El padre del niño fue imputado por agresión sexual incestuosa, así como por complicidad en violaciones y agresiones sexuales agravadas en perjuicio de su hijo.

El menor permanece actualmente bajo el cuidado de su madre, de quien el padre se había separado previamente.