Caen 4 presuntos implicados en desaparición de mineros en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 07:44:19

Concordia, Sinaloa, a 4 de febrero 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a cuatro presuntos implicados en la desaparición de 10 mineros, en diversos operativos en Sinaloa.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), en una primera intervención, los uniformados detuvieron a dos personas en las inmediaciones del poblado El Verde, perteneciente al municipio de Concordia.

A los sospechosos se les aseguró lo siguiente:

Dos armas largas tipo AK-47 calibre 7.62×39 mm.

Ocho cargadores para arma larga calibre 7.62×39 mm.

240 cartuchos calibre 7.62×39 mm.

Dos chalecos tácticos.

En una segunda acción, en las inmediaciones de la comunidad de La Concepción, del mismo municipio, las autoridades dieron alcance y detuvieron a una pareja que intentó huir al notar su presencia. En este operativo fueron asegurados:

Un fusil SCAR Multi-Caliber, calibre 7.62×51 mm.

Una pistola Glock 22, calibre .40.

Dos cargadores calibre 7.62×51 mm.

Un cargador calibre .40.

40 cartuchos calibre 7.62×51 mm.

15 cartuchos calibre .40.

Por otra parte, la Fiscalía de Sinaloa detalló que fueron encontradas las pertenencias de los diez mineros reportados como desaparecidos 23 de enero, en hechos ocurridos en la comunidad de Copala, Concordia.

“Hasta este día se han realizado cinco cateos. Tenemos cinco denuncias formalizadas, dos en Zacatecas, dos en Sonora y una en Guerrero, estoy en constante comunicación con estas fiscalías”, indicó Claudia Sánchez Kondo, fiscal de la entidad.