Evitan linchamiento en Ecatepec: detienen a hombre acusado de acoso y tocamientos contra una mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:26:15

Ecatepec, Estado de México, 4 de febrero del 2026.- Un hombre señalado por presuntos actos de acoso y abuso sexual estuvo a punto de ser linchado por vecinos del municipio de Ecatepec, pero la intervención oportuna de la Policía Municipal evitó que la agresión escalara.

Los hechos ocurrieron en la calle Laguna Superior, en la colonia Jardines de Morelos, luego de que una alerta emitida por la red vecinal de seguridad informara que alrededor de 20 personas golpeaban a un sujeto acusado de haber agredido sexualmente a una mujer. Al arribar al lugar, los elementos policiales lograron controlar la situación y detener al individuo.

En el sitio, una joven de 22 años denunció que el hombre la siguió por varios minutos, le dirigió comentarios de carácter sexual y posteriormente la tocó sin su consentimiento mientras caminaba por la vialidad. La víctima también señaló que el sujeto incurrió en conductas obscenas en la vía pública.

De acuerdo con su testimonio, el presunto agresor intentó después acercarse a una menor de 14 años, lo que provocó que la joven pidiera ayuda a gritos, generando la reacción de los vecinos, quienes sometieron y golpearon al hombre.

El individuo, quien portaba un brazalete penitenciario, fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se inició una investigación para determinar su situación legal.