Doce horas de guerra en medio del Plan Michoacán: Ataques armados contra policías dejan 4 muertos y dos guatemaltecos detenidos en Apatzingán, Cotija y Tangancícuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 00:10:36

Morelia, Mich., a 10 de diciembre de 2025.- Michoacán amaneció y anocheció a balazos. En solo 12 horas, tres municipios quedaron bajo fuego con ataques dirigidos contra policías y fuerzas de seguridad, dejando un saldo que exhibe el tamaño del desafío criminal en la región: dos presuntos sicarios abatidos en Tangancícuaro, un agente muerto preliminarmente en Cotija, detenciones —incluyendo extranjeros— y el hallazgo de un cuerpo en Apatzingán tras una balacera.

Apatzingán: agresión y un cuerpo localizado

La jornada arrancó fuerte. Al mediodía, un ataque contra policías municipales, autoridades aseguraron una camioneta Dodge con ocho cargadores y cartuchos útiles, pero el punto más oscuro llegó después: un cuerpo fue encontrado en la zona mientras continuaban los patrullajes. Dos agentes municipales resultaron heridos en estos hechos.

Tangancícuaro: combate directo, dos abatidos y guatemaltecos detenidos

Posteriormente, en Tangancícuaro, policías estatales y Guardia Nacional repelieron una agresión que terminó con dos atacantes abatidos, mientras que dos hombres fueron capturados, uno herido —ahora bajo custodia en un hospital—.

Se aseguraron dos rifles AK-47, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y una Jeep SUV.

El detalle que encendió las alarmas: entre los detenidos hay guatemaltecos, confirmando que el conflicto no es solo local.

Cotija: policía municipal cae en una nueva emboscada

Horas después, Cotija volvió a sonar por razones que nadie quiere escuchar. Un ataque armado contra agentes municipales dejó preliminarmente a un policía muerto, según los primeros reportes oficiales. Una granada sin estallar fue abandonada en las calles del municipio, agregando tensión a lo ya sucedido.

Violencia sincronizada

Tres ataques, tres ciudades, un mismo mensaje: Los grupos armados pueden golpear donde quieren y cuando quieren.

En solo medio día hubo muertos, armas aseguradas, un agente caído, extranjeros detenidos y un cuerpo abandonado en zona de conflicto. Una radiografía cruda del Michoacán que resiste balas cada vez más frecuentes.