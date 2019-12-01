Doce horas de guerra en medio del Plan Michoacán: Ataques armados contra policías dejan 4 muertos y dos guatemaltecos detenidos en Apatzingán, Cotija y Tangancícuaro

Doce horas de guerra en medio del Plan Michoacán: Ataques armados contra policías dejan 4 muertos y dos guatemaltecos detenidos en Apatzingán, Cotija y Tangancícuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 00:10:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 10 de diciembre de 2025.- Michoacán amaneció y anocheció a balazos. En solo 12 horas, tres municipios quedaron bajo fuego con ataques dirigidos contra policías y fuerzas de seguridad, dejando un saldo que exhibe el tamaño del desafío criminal en la región: dos presuntos sicarios abatidos en Tangancícuaro, un agente muerto preliminarmente en Cotija, detenciones —incluyendo extranjeros— y el hallazgo de un cuerpo en Apatzingán tras una balacera.

Apatzingán: agresión y un cuerpo localizado

La jornada arrancó fuerte. Al mediodía, un ataque contra policías municipales, autoridades aseguraron una camioneta Dodge con ocho cargadores y cartuchos útiles, pero el punto más oscuro llegó después: un cuerpo fue encontrado en la zona mientras continuaban los patrullajes. Dos agentes municipales resultaron heridos en estos hechos. 

Tangancícuaro: combate directo, dos abatidos y guatemaltecos detenidos

Posteriormente, en Tangancícuaro, policías estatales y Guardia Nacional repelieron una agresión que terminó con dos atacantes abatidos, mientras que dos hombres fueron capturados, uno herido —ahora bajo custodia en un hospital—.

Se aseguraron dos rifles AK-47, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y una Jeep SUV.
El detalle que encendió las alarmas: entre los detenidos hay guatemaltecos, confirmando que el conflicto no es solo local.

Cotija: policía municipal cae en una nueva emboscada

Horas después, Cotija volvió a sonar por razones que nadie quiere escuchar. Un ataque armado contra agentes municipales dejó preliminarmente a un policía muerto, según los primeros reportes oficiales. Una granada sin estallar fue abandonada en las calles del municipio, agregando tensión a lo ya sucedido. 

Violencia sincronizada

Tres ataques, tres ciudades, un mismo mensaje: Los grupos armados pueden golpear donde quieren y cuando quieren.

En solo medio día hubo muertos, armas aseguradas, un agente caído, extranjeros detenidos y un cuerpo abandonado en zona de conflicto. Una radiografía cruda del Michoacán que resiste balas cada vez más frecuentes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Doce horas de guerra en medio del Plan Michoacán: Ataques armados contra policías dejan 4 muertos y dos guatemaltecos detenidos en Apatzingán, Cotija y Tangancícuaro
Enfrentamiento sacude Cotija, Michoacán: al menos un policía muerto en balacera y alerta por granada sin detonar
Trabajan para inhibir venta de pirotecnia en Querétaro
Se registra accidente entre un motociclista y una unidad de la policía municipal sobre el Eje Cloutier de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Doce horas de guerra en medio del Plan Michoacán: Ataques armados contra policías dejan 4 muertos y dos guatemaltecos detenidos en Apatzingán, Cotija y Tangancícuaro
Enfrentamiento sacude Cotija, Michoacán: al menos un policía muerto en balacera y alerta por granada sin detonar
Policías comunitarios de Coahuayana están ligados a la delincuencia de Michoacán: García Harfuch; explosión de coche bomba fue ataque directo o hasta accidente, asegura
Sobrevuelan el Golfo de Venezuela un par de aviones de combate de Estados Unidos
Comentarios