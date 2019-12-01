Torturan y asesinan a puñaladas a un hombre en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 18:20:34
Uruapan, Michoacán, a 13 de agosto de 2025.- El cuerpo de un hombre que presentaba huellas de tortura y que fue asesinado a puñaladas, fue hallado colgado de un árbol en una huerta de aguacate en la población de Caltzontzin de esta municipalidad.

Al respecto se informó que jornaleros que llegaron a laborar al referido lugar fueron quienes localizaron el cuerpo sin vida del hombre situación que hicieron del conocimiento de las autoridades.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual estaba desnudo, presentaba huellas de tortura, lesiones producidas por arma blanca y estaba colgado de un árbol, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

