Tiroteo en Morelia, Michoacán deja un muerto y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 13:06:25

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Un saldo de una persona muerta y una herida fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los dos individuos, hechos registrados en la avenida Cointzio, en las inmediaciones de El Cerrito Itzícuaro municipio de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en el referido lugar habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitúo acudieron elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil y Guardia Nacional así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida además de confirmar la muerte de otra más.



Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.