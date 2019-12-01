Por robo detienen a dos colombianos; eran indocumentados y ya fueron deportados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 12:40:11

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a dos sujetos de nacionalidad colombiana mismos que fueron señalados de robo, en virtud de que estaban de manera ilegal en el país, fueron puestos a disposición del INM quienes los deportaron.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la colonia Adolfo López Mateos se había registrado un asalto.

Al sitio acudieron los uniformados quienes lograron la detención de

William Rodolfo "N", de 31 años, y Camilo Alberto "N", de 24 años, los cuales se identificaron como ciudadanos colombianos, sin embargo su estatus migratorio era ilegal por lo que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Es de mencionar que ambas personas fueron deportadas a su país de origen.