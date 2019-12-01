Reportan dos reos muertos dentro de penal "El Castillo", en Mazatlán

Reportan dos reos muertos dentro de penal "El Castillo", en Mazatlán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 13:19:54
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Mazatlán, Sinaloa, a 26 de octubre 2026.- El pasado 25 de octubre dos reos perdieron la vida dentro del penal de “El Castillo”, ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, informó Latinus.

Según el medio citado, uno de los hombres falleció mientras permanecía hospitalizado por complicaciones de salud y otro fue localizado sin vida dentro de su celda.

En lo que se refiere al segundo caso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que, de manera preliminar, se trataría de un presunto suicidio, indicó Ríodoce.

Mientras tanto, la primera muerte corresponde a un hombre que padecía tuberculosis y diabetes.

De acuerdo con información de El Independiente, tras la separación del director del penal, Enrique Mora García, el Órgano Interno de Control de la SSP y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) buscan determinar posibles responsabilidades del personal penitenciario.

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