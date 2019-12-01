En Morelia y Uruapan, Michoacán detienen a cinco personas durante operativos contra el narcomenudeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 12:29:16

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de operativos realizados en Morelia y Uruapan, se logró la detención de cinco personas y se aseguraron sustancias con características de metanfetamina y marihuana, además de diversos objetos de interés para las investigaciones.

Sobre el particular se informó que en Morelia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles de las colonias Eduardo Ruiz, Jardín de la Montaña y San Isidro Itzícuaro, donde fueron detenidos Jorge Luis “N”, de 24 años; Marco Antonio “N”, alias “El Chino”, de 55, y José Alberto “N”, alias “El May”, de 57.

Durante las diligencias se localizaron presuntos narcóticos, un arma artesanal, teléfonos celulares, una báscula y equipos de videograbación.

En Uruapan, el personal de la institución ejecutó un mandamiento judicial en la colonia Ramón Farías, donde fue detenido Brayan Jesús “N”, de 26 años, y se encontraron 21 envoltorios con probable metanfetamina, una báscula y otros indicios.

En esa misma zona fue capturado en flagrancia Leobardo Alonso “N”, de 54 años, en posesión de 15 dosis de presunta droga, dos teléfonos celulares y cinco cartuchos de arma de fuego. Además, se aseguró un vehículo Volkswagen Jetta, en cuyo interior había cinco envoltorios de una sustancia granulosa y una computadora portátil.

Las labores se desarrollaron en coordinación con la Guardia Civil, DEFENSA, Guardia Nacional y Policía Morelia, en la capital michoacana; mientras que en Uruapan se contó con la participación de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Guardia Civil y DEFENSA.

Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.