Sobrevive joven a ataque armado en la colonia El Vergel de Zamora, Michoacán

Sobrevive joven a ataque armado en la colonia El Vergel de Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 20:25:54
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Zamora, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Un joven sobrevivió a un ataque armado por fuera de su domicilio, los presuntos agresores lograron darse a la fuga en una motocicleta, según se informó.

Fue minutos antes de las 18:00 horas de este martes cuando operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en la Avenida Nogal a la altura del número 124, en la colonia El Vergel.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno se canalizaron al lugar donde al interior de un inmueble localizaron a un muchacho lesionado del pie derecho, por lo que acordonaron y solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y auxiliaron a Alexis P., A., mejor conocido como "La Pollita", de 23 años de edad, el cual se negó a ser trasladado a un nosocomio por lo que permaneció en el lugar.

Personal de la Fiscalía General del Estado llegó y realizó la recolección de algunos casquillos percutidos calibre 40mm e iniciaron las investigaciones para dar con los agresores.

Cabe señalar que el joven lesionado ya había sido víctima de un ataque a balazos el pasado 20 de Octubre del año 2025, en las calles Camelinas y Olmo de la citada colonia donde junto a su papá resulto lesionado y donde otro hombre perdió la vida.

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